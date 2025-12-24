Ultime News

24 Dic 2025 Cade un albero in tangenziale,
viabilità nel caos
24 Dic 2025 Voto Padania Acque, Centrodestra
attacca il presidente Mariani
24 Dic 2025 Campo Scuola di via Corte, ultimati
lavori di manutenzione straordinaria
24 Dic 2025 Giornata di controlli interforze,
74 persone identificate
24 Dic 2025 Maltrattò la moglie per anni:
dovrà scontare 3 anni e 4 mesi
“Tutta colpa di Putin”, lo spot della tv russa sfotte l’Europa

(Adnkronos) – “E’ tutta colpa di Putin”. Arriva Natale e la tv russa RT festeggia con uno spot che sfotte l’Europa, elencando tutti i problemi che affliggono il Vecchio Continente e individuando la causa per ogni disagio: tutta colpa di Vladimir Putin. Immigrazione incontrollata? “Colpa di Putin”. Bollette troppo alte? “Colpa di Putin”. Prezzi alle stelle e tasse altissime? “Colpa di Putin”, recita lo spot, che elenca i temi critici per il cittadino comune. 

 

Nello spot trova spazio anche una versione gelida di Ursula von der Leyen: la presidente della Commissione europea spiega che se i burocrati non danno tregua alle famiglie la colpa, ovviamente, è di Putin. Il mantra viene ripetuto anche da volti televisivi noti ad ogni latitudine, come Anderson Cooper della Cnn o il britannico Piers Morgan. Per gli europei, alla fine, non c’è speranza. O forse sì: “Continuate ad avere fede in Babbo Natale”. 

