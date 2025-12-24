Ucraina, Zelensky: “Aspettiamo oggi risposta Russia su piano Usa”

(Adnkronos) – L’Ucraina si aspetta che arrivi oggi una risposta della Russia all’ultima versione della bozza di piano di pace concordato da Washington e Kiev per porre fine alla guerra. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, parlando con i giornalisti e dettagliando i 20 punti del piano messo a punto negli ultimi colloqui di Miami. “Riceveremo la risposta russa dopo che la parte americana parlerà con loro”, ha detto.

I team negoziali di Stati Uniti e Ucraina non sono riusciti a trovare un accordo sulle questioni territoriali e sulla centrale di Zaporizhzhia negli ultimi colloqui di Miami, rimandando a colloqui tra i leader. “Non abbiamo raggiunto un consenso con la parte americana a proposito del territorio della regione di Donetsk e della centrale nucleare di Zaporizhzhia”, ha spiegato Zelensky, auspicando un confronto diretto con il presidente americano Donald Trump: “Siamo pronti per un incontro con gli Stati Uniti a livello di leader per affrontare questioni delicate”.

“Questioni come quelle territoriali devono essere discusse a livello di leader”, ha insistito il presidente, senza precisare se i colloqui debbano includere anche Vladimir Putin.

La centrale nucleare di Zaporizhzhia, che si trova ora in un territorio occupato dai russi, dovrebbe essere gestita in modo congiunto da Russia, Ucraina e Stati Uniti, secondo la proposta degli Stati Uniti: una soluzione a cui Kiev si oppone. “La centrale sarebbe sfruttata congiuntamente da tre Paesi: Ucraina, Usa e Russia. Per l’Ucraina questo appare come molto inappropriato e non del tutto realista”, ha dichiarato il presidente ucraino.

L’ultima versione del piano di pace prevede inoltre di congelare le attuali linee del fronte e aprire discussioni sulla creazione di zone smilitarizzate. “La linea di dispiegamento delle truppe alla data di questo accordo è la linea di contatto riconosciuta de facto. Un gruppo di lavoro si riunirà per determinare il ridispiegamento delle forze necessarie per mettere fine al conflitto, così come per definire i parametri di future possibili zone economiche speciali”, ha detto ancora Zelensky.

Non è prevista la rinuncia formale dell’Ucraina all’adesione alla Nato, sostiene inoltre Zelensky. “E’ una scelta dei membri della Nato se avere l’Ucraina o meno – ha detto – La nostra scelta è stata fatta, noi abbiamo rinunciato a modificare la Costituzione per ucraina per scrivere che il nostro Paese non entrerà nella Nato”.

L’Ucraina convocherà le elezioni presidenziali al più presto possibile, subito dopo la firma dell’accordo di pace con la Russia ha quindi assicurato Zelensky, spiegando che l’impegno è contenuto nei 20 punti del piano di pace concordato da Washington e Kiev: “L’Ucraina deve tenere elezioni al più presto possibile dopo la firma dell’accordo”.