Cronaca

Un libro sotto l'albero di Natale:
i consigli di Federica Pedroni

Il servizio di Andrea Colla

Storie senza tempo, con personaggi epici di ieri e di oggi, per ritagliarsi un momento di relax e viaggiare con la fantasia in mondi nuovi e tutti da scoprire.

In mezzo a cene e cenoni, parenti vicini e lontani e partite a briscola e tante tradizioni da rispettare, i regali sono una componente attesa e necessaria.
Tra i presenti più amati, da grandi e piccini, da mettere sotto l’albero non possono di certo mancare i libri.

Saggi e romanzi, gialli, thriller e best seller di autori italiani e internazionali: per aiutarci nella scelta, arriva in nostro soccorso Federica Pedroni, libraia cremonese, con qualche buon consiglio.
