Verstappen-Mercedes, l’accordo e il tweet che inganna tutti (o quasi)

(Adnkronos) – Max Verstappen annuncia un accordo con la Mercedes. Il pilota olandese della Red Bull, 4 volte campione del mondo di Formula 1, pubblica un post sui social annunciando un’intesa con la casa tedesca. “Verstappen Racing ha comunicato una collaborazione pluriennale con Mercedes-AMG a partire dalla prossima stagione”, scrive Verstappen mandando in subbuglio il mondo dei motori.

Il 28enne, che ha chiuso il Mondiale 2025 al secondo posto alle spalle di Lando Norris, da mesi viene accostato alla Mercedes per un clamoroso trasferimento nel circus. L’olandese è legato alla Red Bull da un contratto valido fino al 2028 e appare scontata la sua permanenza nel team anche nel 2026. Per il 2027, però, le prospettive potrebbero cambiare. Intanto, l’intesa annunciata oggi crea un primo ponte tra il pilota e la casa tedesca: “Verstappen Racing proseguirà nel campionato europeo 2026 GT World Challenge Europe, sia nella coppa Sprint che nella Endurance, con una Mercedes-AMG GT3”, i dettagli dell’intesa.