25 Dic 2025 Ecco i Cremonesi dell'anno 2025
del settimanale Mondo Padano
25 Dic 2025 Vescovo Napolioni: "Auguro a tutti
un Natale che sia sorgente di vita"
24 Dic 2025 Inseguimento in viale Trento
Trieste, fermate 4 persone
24 Dic 2025 Asilo San Giorgio, lettera aperta
dei genitori: "Grazie alle maestre"
24 Dic 2025 In dono al Vescovo Napolioni
la statuina per il Presepe 2025
Elicottero in missione di soccorso si schianta sul Kilimangiaro, 5 morti

(Adnkronos) – Un elicottero impegnato in una missione di soccorso si è schiantato sul monte Kilimagiaro, in Tanzania, provocando la morte di tutte le cinque persone a bordo. Secondo quanto riferito dalla polizia locale, tra le vittime ci sono due stranieri che erano appena stati evacuati dalla zona, un medico, una guida turistica e il pilota. L’incidente – per cause ancora da accertare – è avvenuto tra Camp Barafu e Kibo Summit, ad u’altezza di quattromila metri. 

 

