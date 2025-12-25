Ultime News

25 Dic 2025 #SoliMai: il Natale della Cremonese
è nel segno della solidarietà
25 Dic 2025 Vigili del Fuoco a Longardore
per principio d'incendio
25 Dic 2025 Ecco i Cremonesi dell'anno 2025
del settimanale Mondo Padano
25 Dic 2025 Vescovo Napolioni: "Auguro a tutti
un Natale che sia sorgente di vita"
24 Dic 2025 Inseguimento in viale Trento
Trieste, fermate 4 persone
Nazionali

Incidente a Roma, schianto su via Aurelia: morto 49enne

(Adnkronos) – Incidente mortale oggi 25 dicembre in mattinata a Roma. Pattuglie della polizia locale del Gruppo Aurelio sono intervenute intorno alle 10.30 in via Aurelia, direzione Roma, all’altezza km 12. A perdere la vita un uomo di 49 anni che si trovava bordo di una moto, che al momento risulta essere l’unico veicolo coinvolto. L’uomo avrebbe perso il controllo del mezzo e si sarebbe scontrato contro il guard rail.  

