Ultime News

25 Dic 2025 #SoliMai: il Natale della Cremonese
è nel segno della solidarietà
25 Dic 2025 Vigili del Fuoco a Longardore
per principio d'incendio
25 Dic 2025 Ecco i Cremonesi dell'anno 2025
del settimanale Mondo Padano
25 Dic 2025 Vescovo Napolioni: "Auguro a tutti
un Natale che sia sorgente di vita"
24 Dic 2025 Inseguimento in viale Trento
Trieste, fermate 4 persone
Cronaca

#SoliMai: il Natale della Cremonese
è nel segno della solidarietà

Un momento della campagna "Soli Mai" della Us Cremonese

Leggi anche:

Le emozioni profonde vissute in queste ultime settimane in casa Cremonese hanno consegnato una lezione preziosa, ricordando lo straordinario valore dei piccoli gesti. Sono proprio quelle azioni che, quando nascono autenticamente dal cuore, hanno il potere di fare la differenza, portando luce e colore anche nei giorni che sembrano più vuoti e difficili.

È nato così un “filo rosso” che, in pochissimi giorni, ha saputo intrecciarsi tra le vite di tante persone, unendole in un legame invisibile ma fortissimo. Questo legame non rappresenta solo un traguardo raggiunto, ma segna per la Cremonese l’inizio di un impegno comune molto più profondo: un cammino da affrontare fianco a fianco, all’interno del quale ogni individuo possa sentirsi finalmente incluso, accolto e, soprattutto, ascoltato.

Il Natale della Cremonese si trasforma così in un augurio che va oltre la festività, diventando una promessa di presenza costante. L’obiettivo è quello di costruire una comunità dove la solitudine non trovi spazio, affinché quel senso di appartenenza che ci unisce oggi possa continuare a battere forte, ogni giorno dell’anno. È questo il nostro modo di augurare buone feste: con la volontà di essere, oggi e sempre, uniti sotto il segno di #SoliMai.

© Riproduzione riservata
Tag
Caricamento prossimi articoli in corso...