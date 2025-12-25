Ultime News

25 Dic 2025 Provincia di Cremona: il 2025
raccontato dal Presidente Mariani
25 Dic 2025 Agricoltura, 2025 tra luci e ombre:
i pareri di Coldiretti e Libera
25 Dic 2025 #SoliMai: il Natale della Cremonese
è nel segno della solidarietà
25 Dic 2025 Vigili del Fuoco a Longardore
per principio d'incendio
25 Dic 2025 Ecco i Cremonesi dell'anno 2025
del settimanale Mondo Padano
Nazionali

Torino, mangia frutta e muore soffocato alla vigilia di Natale

(Adnkronos) – Un uomo è morto ieri prima del pranzo della vigilia di Natale a Settimo Torinese, soffocato da un pezzo di frutta. La tragedia è avvenuta poco prima di mezzogiorno. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno cercato invano di rianimare l’uomo. Il medico legale intervenuto ha confermato le cause accidentali del decesso che non è stato provocato, come precedentemente riportato, da un pezzo di panettone. 

 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...