Torino, mangia frutta e muore soffocato alla vigilia di Natale

(Adnkronos) – Un uomo è morto ieri prima del pranzo della vigilia di Natale a Settimo Torinese, soffocato da un pezzo di frutta. La tragedia è avvenuta poco prima di mezzogiorno. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno cercato invano di rianimare l’uomo. Il medico legale intervenuto ha confermato le cause accidentali del decesso che non è stato provocato, come precedentemente riportato, da un pezzo di panettone.