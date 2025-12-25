Ultime News

25 Dic 2025 #SoliMai: il Natale della Cremonese
è nel segno della solidarietà
25 Dic 2025 Vigili del Fuoco a Longardore
per principio d'incendio
25 Dic 2025 Ecco i Cremonesi dell'anno 2025
del settimanale Mondo Padano
25 Dic 2025 Vescovo Napolioni: "Auguro a tutti
un Natale che sia sorgente di vita"
24 Dic 2025 Inseguimento in viale Trento
Trieste, fermate 4 persone
Zelensky e l’augurio che Putin muoia, la Russia: “Pieno d’odio e inadeguato”

(Adnkronos) – “Pieno d’odio e inadeguato”. La Russia ha replicato così, condannandolo, al discorso di Natale del presidente ucraino Volodymyr Zelensky in cui auspica che Vlaidmir Putin “possa morire”. 

Il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov, citato dalla Tass, ha definito le affermazioni di Zelensky “incivili e cariche di odio”, facendolo apparire come una “persona inadeguata”. E ha poi aggiunto che “viene spontaneo chiedersi se sia in grado di prendere decisioni responsabili in direzione di una soluzione politico-diplomatica”.  

