26 Dic 2025 Santo Stefano, turisti in città:
foto e visite in Piazza del Comune
26 Dic 2025 La tradizione si ripete: Amadeus
a pranzo a Castelvetro con Giovanna
26 Dic 2025 Inseguimento in viale Trento Trieste:
in carcere il conducente dell'auto
26 Dic 2025 Santo Stefano a teatro: “Cin-Ci-là”
riempie il Ponchielli di Cremona
26 Dic 2025 Tosano apre a Milano e a Brescia
Tramonta l'interesse su Cremona?
Bolzano, Galateo (FdI): “Fotomontaggio Meloni-Hitler ai mercatini Natale, inaccettabile”

(Adnkronos) – “Un fotomontaggio che ritrae il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e Adolf Hitler come fossero una tutt’uno. Succede ai mercatini di Natale a Bolzano”. E’ quanto scrive su Facebook Marco Galateo, vicepresidente e assessore della Provincia di Bolzano e presidente di Fratelli d’Italia Alto Adige. “E’ una provocazione vergognosa e un attacco inaccettabile alle istituzioni: la condanniamo con fermezza e ci aspettiamo che lo facciano tutti quanti”.  

