26 Dic 2025 Santo Stefano, turisti in città:
foto e visite in Piazza del Comune
26 Dic 2025 La tradizione si ripete: Amadeus
a pranzo a Castelvetro con Giovanna
26 Dic 2025 Inseguimento in viale Trento Trieste:
in carcere il conducente dell'auto
26 Dic 2025 Santo Stefano a teatro: “Cin-Ci-là”
riempie il Ponchielli di Cremona
26 Dic 2025 Tosano apre a Milano e a Brescia
Tramonta l'interesse su Cremona?
Cede balaustra lungo il Po, ferita una donna: marito finisce in acqua

(Adnkronos) – Si è appoggiata alla balaustra lungo il Po che ha ceduto. Si è rotta un braccio, così, una settantenne che oggi, venerdì 26 dicembre, è stata soccorsa nel pomeriggio in Lungo Po Antonelli a Torino.  

Il marito che ha cercato di aiutarla, invece, è scivolato in acqua, ma è stato soccorso da un passante e non ha riportato traumi. La moglie è stata portata in ospedale mentre per il marito, a quanto si apprende, non è stato necessario il trasporto. 

