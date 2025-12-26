Ultime News

26 Dic 2025 Inseguimento in viale Trento Trieste:
in carcere il conducente dell'auto
26 Dic 2025 Santo Stefano a teatro: “Cin-Ci-là”
riempie il Ponchielli di Cremona
26 Dic 2025 Tosano apre a Milano e a Brescia
Tramonta l'interesse su Cremona?
26 Dic 2025 Carabinieri, controlli di Natale:
un arresto e due denunce
26 Dic 2025 Portesani: "Il Comune dia i suoi
alloggi inutilizzati al terzo settore"
Crosetto, le immagini degli incontri in Bosnia la vigilia di Natale

ROMA (ITALPRESS) – Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, in visita ufficiale la vigilia di Natale in Bosnia Erzegovina, ha avuto un cordiale incontro con il membro serbo bosniaco della presidenza tripartita, Zeljka Cvijanovic e l’omologo della Bosnia-Erzegovina, Zukan Helez. Nel corso della sua visita istituzionale nel Paese, Crosetto ha incontrato i militari del contingente italiano.

