Video Pillole
Diplomacy Magazine – Puntata del 26 dicembre 2025
ROMA (ITALPRESS) – Nella ventiduesima puntata di “Diplomacy Magazine – Il racconto della geopolitica”, il format tv dell’Italpress dedicato alla geopolitica, Claudio Brachino intervista Daniele Ruvinetti, Senior Advisor della Fondazione Med-or. L’ambasciatore Giampiero Massolo nella rubrica “Realpolitik” parla dei temi caldi della geopolitica in vista dell’imminente 2026, mentre Ettore Sequi in studio fa il punto sull’Ucraina e su Gaza.
sat/azn
sat/azn
© Riproduzione riservata