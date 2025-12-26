Ultime News

26 Dic 2025 Carabinieri, controlli di Natale:
un arresto e due denunce
26 Dic 2025 Portesani: "Il Comune dia i suoi
alloggi inutilizzati al terzo settore"
26 Dic 2025 Il Grumellino natalizio:
applausi per gli interpreti
26 Dic 2025 Cremona sempre più universitaria:
lavori al via all’ex Provveditorato
26 Dic 2025 Dalla Chiesa cremonese 50mila euro
per Gaza raccolti dalla Caritas
Nazionali

E’ morta Maria Sole Agnelli, la sorella dell’Avvocato aveva 100 anni

(Adnkronos) – È morta oggi nella sua casa di Torrimpietra, vicino a Roma, Maria Sole Agnelli, sorella dell’Avvocato e di Susanna Agnelli. Aveva 100 anni. Maria Sole Agnelli era nata a Villar Perosa, nel torinese, il 9 agosto 1925, quattro anni dopo il fratello Gianni. Dalle prime nozze con Ranieri Campello della Spina aveva avuto quattro figli (Virginia, Argenta, Cintia e Bernardino), mentre dal secondo matrimonio con Pio Teodorani Fabbri era nato Eduardo. Dal 1960 al 1970 era stata sindaca del comune umbro di Campello sul Clitunno.  

Per 14 anni, fino al 2018, è stata presidente della Fondazione Agnelli, guidando e sostenendo progetti nel campo dell’istruzione, della cultura e della ricerca a favore della scuola italiana. È stata inoltre proprietaria di diversi cavalli da competizione, che hanno conseguito diversi successi, come la medaglia d’argento di equitazione individuale ai giochi olimpici di Monaco nel 1972. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...