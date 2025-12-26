Anche quest’anno il Grumellino natalizio proposto dalla Pro Loco ed arrivato alla terza edizione ha ottenuto un ottimo gradimento.

Nella serata di domenica 21 tanta gente, non solo di Grumello, era presente a Cascina Castello per ascoltare il repertorio di canzoni e canti a tema natalizio e non solo, impreziosito dalla delicata composizione barocca Canon in D Major di Johann Pachelbel.

Gli interpreti, arrivati anche da altri paesi, il maestro Angelo Mozzi, Angela Tagliati e Paolo Compiani, che hanno simpaticamente presentato la serata, e la Presidente Loredana che ha ringraziato a nome di tutta la Pro Loco per la partecipazione e la collaborazione, hanno ricevuto dal pubblico calorosi applausi segno di un evidente apprezzamento. Il palco addobbato in tema natalizio ha accolto tutti i partecipanti per il canto finale, degna ed allegra conclusione di una riuscitissima serata che si è chiusa con un piccolo rinfresco con i tradizionali dolci natalizi ed un brindisi augurale per tutti i presenti.

Quest’ultimo evento conclude un anno particolarmente intenso ma ricco di soddisfazioni per il Consiglio direttivo dell’Associazione già impegnato nella programmazione del nuovo anno.

Nelle case dei grumellesi è, inoltre, arrivato il numero di Natale di Agrumello, il periodico della Pro Loco, ricco di articoli interessanti e con gli auguri di tutte le associazioni del paese, contenente il bollettino postale per il tesseramento 2026. I tesserati verranno omaggiati del nuovo calendario, quest’anno dal titolo “Volti e paesaggi grumellesi”, nato dall’idea che un paese è un intreccio di relazioni, e attimi condivisi, paesaggi e scorci che vanno preservati.

