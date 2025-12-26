Arresto convalidato e custodia cautelare in carcere: questo quanto disposto dal giudice nei confronti dell’uomo fermato dagli agenti della polizia locale il 24 dicembre, al termine di un rocambolesco inseguimento.

L’uomo, nordafricano e con diversi precedenti penali, era alla guida di un’auto, su cui viaggiava insieme ai suoi tre connazionali, quando gli agenti hanno imposto l’alt per un controllo. La vettura non si è però fermata, dandoci alla fuga. Ne è scaturito l’inseguimento per le vie della città, finché le pattuglie non sono riuscite a bloccare l’auto.

I quattro occupanti hanno tentato la fuga a piedi, ma sono stati fermati. La vettura è poi risultata essere rubata. A finire nei guai è stato appunto il conducente, accusato di resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione e porto di arnesi atti allo scasso, rinvenuti all’interno dell’auto.

Dopo la pronuncia del giudice, l’uomo è stato accompagnato in carcere.

LaBos

