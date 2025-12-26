Ultime News

26 Dic 2025 Inseguimento in viale Trento Trieste:
in carcere il conducente dell'auto
26 Dic 2025 Santo Stefano a teatro: “Cin-Ci-là”
riempie il Ponchielli di Cremona
26 Dic 2025 Tosano apre a Milano e a Brescia
Tramonta l'interesse su Cremona?
26 Dic 2025 Carabinieri, controlli di Natale:
un arresto e due denunce
26 Dic 2025 Portesani: "Il Comune dia i suoi
alloggi inutilizzati al terzo settore"
Cronaca

Inseguimento in viale Trento Trieste:
in carcere il conducente dell'auto

L'auto era stata inseguita da una pattuglia della Polizia Locale

Leggi anche:

Arresto convalidato e custodia cautelare in carcere: questo quanto disposto dal giudice nei confronti dell’uomo fermato dagli agenti della polizia locale il 24 dicembre, al termine di un rocambolesco inseguimento.

L’uomo, nordafricano e con diversi precedenti penali, era alla guida di un’auto, su cui viaggiava insieme ai suoi tre connazionali, quando gli agenti hanno imposto l’alt per un controllo. La vettura non si è però fermata, dandoci alla fuga. Ne è scaturito l’inseguimento per le vie della città, finché le pattuglie non sono riuscite a bloccare l’auto.

I quattro occupanti hanno tentato la fuga a piedi, ma sono stati fermati. La vettura è poi risultata essere rubata. A finire nei guai è stato appunto il conducente, accusato di resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione e porto di arnesi atti allo scasso, rinvenuti all’interno dell’auto.

Dopo la pronuncia del giudice, l’uomo è stato accompagnato in carcere.

LaBos

© Riproduzione riservata
Tag
Caricamento prossimi articoli in corso...