Teatro di Cremona quasi sold out a Santo Stefano con la tradizionale operetta del periodo festivo: in scena “Cin-Ci-là” proposta nell’edizione del centenario dalla Compagnia Corrado Abbati insieme al Balletto di Parma nel nuovo allestimento firmato nella regia dallo stesso Abbati.

Un’edizione più moderna che segue il gusto del rinnovato pubblico odierno, mantenendo il consueto spirito di allegra spensieratezza che definisce i titoli più celebri del repertorio. “Cin-Ci-là”, scritta nel 1925 da Carlo Lombardo e Virgilio Ranzato che si ispirarono all’esotismo di moda all’epoca, presenta una trama costellata di equivoci e uno sviluppo che alterna momenti di canto e ballo, con le coreografie di Francesco Frola e la direzione musicale di Alberto Orlandi, ad altri di recitazione nei quali è spiccato uno scroscio di applausi per Corrado Abbati, direttore artistico della storica compagnia da decenni sui palcoscenici dei teatri italiani.

Lo spettacolo, inserito nella rassegna Il Ponchielli per la Grande Età sostenuta da Fondazione Città di Cremona, fa parte della programmazione natalizia che prosegue la notte di San Silvestro con il “Festival Internazionale della Magia di Milano” nell’edizione speciale condotta da Raul Cremona, poi all’Epifania “Scrooge” adattamento del racconto di Dickens fra teatro di maschere e acrobazia.

