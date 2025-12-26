A Cremona Santo Stefano con tanti turisti: complice il bel tempo e la vocazione della città per una gita-vacanza slow, piazza del Comune si è riempita di visitatori a partire dal primo pomeriggio di venerdì.

Tante foto naturalmente al Torrazzo che ha richiamato i presenti con il naso all’insù, così come all’albero di Natale luminoso sotto cui si sono scattate tante istantanee ricordo.

Famiglie e gruppi organizzati hanno percorso le vie del centro città, con tappa fissa è all’interno della Cattedrale dove (non durante le celebrazioni) si sono recati tanti turisti per ammirarne le bellezze e le opere d’arte. Anche la cripta è stata meta di molte persone che ne hanno scoperto il fascino.

Per i visitatori più piccoli anche la possibilità di divertirsi sulla giostra in piazza Roma. Bene le presenze nelle vie del centro, corso Campi, via Mercatello e via Solferino dove i locali hanno visto un buon afflusso di persone. Un bene per l’economia cittadina.

Queste numerose presenze, grazie anche all’audizione delle 12 al Museo del Violino, all’operetta al Ponchielli alle 16 e al Teatro Infinity 1 alle 20.30 con lo spettacolo “A Christmas Carol Musical”, fanno ben sperare per gli afflussi del week end. Considerando anche il bel tempo previsto dal meteo.

