26 Dic 2025 Cremona sempre più universitaria:
lavori al via all’ex Provveditorato
26 Dic 2025 Dalla Chiesa cremonese 50mila euro
per Gaza raccolti dalla Caritas
26 Dic 2025 Un Cigno tra i canarini:
il Modena vuole De Luca
26 Dic 2025 Fondazione Giorgio Conti e Amar
per l’ospedale di Aleppo in Siria
25 Dic 2025 Provincia di Cremona: il 2025
raccontato dal Presidente Mariani
Ucraina, Zelensky: “Concordato incontro con Trump nel prossimo futuro”

(Adnkronos) – Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha annunciato un incontro a breve con il presidente americano, Donald Trump. “Abbiamo concordato un incontro ai massimi livelli – con il presidente Trump nel prossimo futuro”, ha scritto su X, citando Rustem Umerov, capo negoziatore dell’Ucraina nei colloqui di pace, che “ha riferito in merito ai suoi ultimi contatti con la parte statunitense”. “Non perdiamo un singolo giorno”, ha aggiunto. “Molto potrà essere deciso prima di Capodanno”.  

