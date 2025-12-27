Ultime News

27 Dic 2025
guidava in stato di ebbrezza
27 Dic 2025 Minori maltrattati, crescono
i numeri sul territorio
27 Dic 2025 Oscar di CremonaSport 2025:
la Cremonese è la miglior squadra
27 Dic 2025 Abbandonati come rifiuti, adottati
con amore: salvati otto cuccioli
27 Dic 2025 Altro che freddo, la Cremo attende
il Napoli in uno Zini caldissimo
Altro che freddo, la Cremo attende
il Napoli in uno Zini caldissimo

Domenica alle 15:00 i grigiorossi ospitano i campioni d'Italia e di Supercoppa in uno stadio esaurito

La Curva Sud Erminio Favalli

La Cremonese è pronta per tornare protagonista davanti al proprio pubblico, per una sfida da tutto esaurito contro i campioni d’Italia e di freschissima Supercoppa. Domenica, alle 15:00 allo stadio Giovanni Zini, i grigiorossi ospitano il Napoli in un match che promette intensità, qualità e un’atmosfera da grandi occasioni.

Per i grigiorossi di Davide Nicola si tratta di un banco di prova importante, dopo l’ottimo pari di Roma con la Lazio e visti i 21 punti sinora raccolti in campionato: mattoncini per edificare la salvezza frutto del lavoro di una squadra capace di fare vittime illustri e puntellare con gli scontri diretti un percorso oltre le aspettative.

La Cremonese vorrebbe sfruttare il fattore campo, provando ad alzare l’asticella casalinga con le big dopo il pari con l’Atalanta e i ko con Juventus e Roma. Compattezza, organizzazione, spirito di sacrificio: le caratteristiche grigiorosse che hanno sempre contraddistinto il lavoro di Nicola tramutato sul campo da Audero e compagni.

Di fronte ci sarà un Napoli ricco di talento e abituato a palcoscenici di altissimo livello. Gli azzurri puntano a bissare lo scudetto targato Conte e a rimpinguare la bacheca dopo la conquista della Supercoppa a Riyad nella finale col Bologna di lunedì.

Quali scorie avrà lasciato la trasferta saudita? Che incognite riserva il turno post-natalizio? Tutte domande legittime che otterranno risposte chiare soltanto nel tardo pomeriggio di domenica.

