La Cremonese è pronta per tornare protagonista davanti al proprio pubblico, per una sfida da tutto esaurito contro i campioni d’Italia e di freschissima Supercoppa. Domenica, alle 15:00 allo stadio Giovanni Zini, i grigiorossi ospitano il Napoli in un match che promette intensità, qualità e un’atmosfera da grandi occasioni.

Per i grigiorossi di Davide Nicola si tratta di un banco di prova importante, dopo l’ottimo pari di Roma con la Lazio e visti i 21 punti sinora raccolti in campionato: mattoncini per edificare la salvezza frutto del lavoro di una squadra capace di fare vittime illustri e puntellare con gli scontri diretti un percorso oltre le aspettative.

La Cremonese vorrebbe sfruttare il fattore campo, provando ad alzare l’asticella casalinga con le big dopo il pari con l’Atalanta e i ko con Juventus e Roma. Compattezza, organizzazione, spirito di sacrificio: le caratteristiche grigiorosse che hanno sempre contraddistinto il lavoro di Nicola tramutato sul campo da Audero e compagni.

Di fronte ci sarà un Napoli ricco di talento e abituato a palcoscenici di altissimo livello. Gli azzurri puntano a bissare lo scudetto targato Conte e a rimpinguare la bacheca dopo la conquista della Supercoppa a Riyad nella finale col Bologna di lunedì.

Quali scorie avrà lasciato la trasferta saudita? Che incognite riserva il turno post-natalizio? Tutte domande legittime che otterranno risposte chiare soltanto nel tardo pomeriggio di domenica.

