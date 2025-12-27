Ultime News

Sport

Cremo-Napoli da urlo:
attesi oltre 14mila spettatori

La curva Sud Erminio Favalli

Cresce l’attesa allo Zini per Cremonese-Napoli, gara valida per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A 2025-26, in programma domenica 28 dicembre alle 15.00. Al termine della prevendita, l’US Cremonese ha reso noti i dati ufficiali relativi ai biglietti venduti, che confermano una cornice di pubblico importante per la sfida di fine anno.

Sono stati infatti 5.915 i tagliandi staccati, di cui 2.429 riservati al settore ospiti, a testimonianza della massiccia presenza dei tifosi partenopei. A questi numeri vanno aggiunti gli 8.208 abbonati grigiorossi, che assicurano già una base solida sugli spalti dello stadio Zini.

Il totale provvisorio degli spettatori attesi sale così a 14.123 presenze. Un colpo d’occhio significativo per una partita di grande fascino, che vedrà la Cremonese misurarsi con una delle big del campionato in un clima da grande occasione.

