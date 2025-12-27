Non è un segreto che la presenza in città di una squadra in Serie A abbia importanti ricadute anche sul turismo, soprattutto quando ci sono partite con delle big del Campionato come il Napoli.

Visit Cremona, progetto promosso dalla Camera di Commercio di Cremona, Mantova e Pavia e dal Comune di Cremona per promuovere lo sviluppo turistico della città e della provincia ha realizzato un vademecum social per i tifosi che saranno presenti allo Zini domenica alle 15:00.

“Abbiamo selezionato 5 (+1) cose da fare a Cremona prima del match tra Cremonese e Napoli” recita il testo del post in collaborazione con la Cremonese. Un caffè in Piazza del Comune, poi la visita sul Torrazzo, la Pinacoteca Ala Ponzone, il Museo del Violino e dei consigli per scoprire le specialità gastronomiche cremonesi.

La guida, scritta con un pizzico di ironia, cerca anche delle connessioni con la cultura e la tradizione napoletana come quella tra il Violino Vesuvio di Stradivari e il famoso vulcano che domina il golfo di Napoli.

L’invito è ovviamente quello di scoprire Cremona e le sue eccellenze, sfruttando la partita di calcio come l’occasione perfetta per coniugare sport e cultura.

