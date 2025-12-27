Ultime News

Video Pillole

Federica Brignone si allena a Courmayeur, le immagini

COURMAYEUR (ITALPRESS) – Federica Brignone in pista a Courmayeur. La campionessa azzurra è tornata ad allenarsi in gigante come mostra un video pubblicato da Fisi Tv. La valdostana sta portando avanti a grandi passi il suo programma di recupero dopo il grave infortunio successivo alla caduta durante gli Assoluti dello scorso 3 aprile con frattura del piatto tibiale e della testa del perone della gamba sinistra. L’obiettivo è quello di presentarsi in forma alle Olimpiadi di Milano-Cortina che, tra l’altro, la vedranno come protagonista anche nella veste di portabandiera azzurra.

ari/mca2
Fonte video: Fisi Tv

© Riproduzione riservata
