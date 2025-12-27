Cresce il numero dei minori vittime di maltrattamenti nel nostro territorio, tanto che Ats Val Padana ha dovuto aumentare il budget per la Misura Comunità per minori vittime di abuso e grave maltrattamento per l’anno 2025.

Come evidenzia la stessa Ats, le statistiche del Servizi di Tutela minori del territorio testimoniando l’aumento dell’incidenza del fenomeno. Si tratta di bambini e ragazzi che vivono in contesti familiari complicati, e che si ritrovano a dover fare i conti con episodi di violenza domestica, che rende necessario il loro allontanamento dal nucleo familiare, nonché l’inserimento nelle Comunità.

Per questa partita nel 2025 sono stati stanziati 321.434,00 euro, 81mila in più rispetto a quanto era stato previsto inizialmente, proprio a causa dell’incremento dei numeri.

La misura finanziata è finalizzata al supporto psicologico e psicoterapeutico, per attivare tempestivamente interventi e migliorare l’elaborazione di vissuti e traumi conseguenti alle violenze dirette e indirette subite, oltre a facilitare l’adattamento al percorso comunitario.

I minori inseriti in Comunità Educative, che hanno beneficiato di questa specifica misura, sono stati 15 nel 2023, 19 nel 2024 e 21 nel 2025, ma potrebbero ancora aumentare.

Complessivamente, nel corso del 2024 i minori della provincia di Cremona inseriti in strutture educative residenziali per molteplici cause sono stati 137 (69 cremonesi; 60 cremaschi; 8 casalaschi).

Laura Bosio

