Ultime News

27 Dic 2025 Merce contraffatta in auto:
tre denunciati con precedenti
27 Dic 2025 Orsoni e Crotti candidati
come "Atleta dell'Anno" FIDAL
27 Dic 2025 Autista trovato senza vita nel furgone
nel parcheggio del centro commerciale
27 Dic 2025 Da Visit Cremona, una guida social
per i tifosi del Napoli allo Zini
27 Dic 2025 Oscar di CremonaSport 2025
Brotto miglior allenatore
Nazionali

Serie A, Udinese-Lazio 0-0 – Diretta

(Adnkronos) –
La Lazio scende in campo in Serie A. I biancocelesti affrontano oggi, sabato 27 dicembre, l’Udinese – in diretta tv e streaming – in trasferta al Bluenergy Stadium nella 17esima giornata di campionato. La squadra di Sarri è reduce dal pareggio per 0-0 dell’Olimpico contro la Cremonese, mentre quella di Runjaic è stata battuta al Franchi dalla Fiorentina con un netto 5-1. 

Nel prossimo turno di campionato la Lazio ospiterà il Napoli all’Olimpico, mentre l’Udinese affronterà la trasferta contro il Como. 

 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...