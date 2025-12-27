Cremona continua a brillare sotto le luminarie natalizie, ma prima ancora che finisca l’anno, chiude i battenti un’altra vetrina di corso Campi, la via dello shopping per eccellenza. Stavolta si tratta di Ingram, nome storico della camiceria italiana che aveva aperto il punto vendita nell’estate 2019, di fianco alla Casa del Busto.

Una brutta sorpresa per chi pensava di poter cambiare un dono ricevuto sotto l’albero, visto che già dal 27 dicembre vetrina e scaffali si sono velocemente svuotati, e al tempo stesso una brutta notizia per il commercio cremonese in generale, trattandosi di un marchio prestigioso che evidentemente non ha trovato abbastanza redditizio il bacino d’utenza a fronte di affitti spesso fuori mercato.

Dunque si presenta sempre più vuota questa parte terminale del corso e il suo prolungamento in corso Garibaldi, che sconta la chiusura del negozio di parrucchiere e della panetteria Pane & Amore. Unici segnali positivi, il rapido subentro nei locali dell’ex Kocca della boutique Latte Lie’r e l’apertura, poco distante, di Cambalache (ristorazione argentina).

