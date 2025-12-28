Ultime News

28 Dic 2025 La Cremonese lotta ma non basta,
vince il Napoli grazie a Hojlund: 0-2
28 Dic 2025 Pieve San Giacomo: da Regione
100 mila euro per il nuovo ponte
28 Dic 2025 Ex centrale di Caorso, Quintavalla:
"No al ritorno del nucleare"
28 Dic 2025 Regione, approvato il bilancio:
a Cremona 4 milioni di euro
28 Dic 2025 Oscar di CremonaSport 2025
Gentili miglior atleta uomo
Nazionali

Battaglia dei Sessi, oggi Sabalenka-Kyrgios 3-6 – Diretta

(Adnkronos) – Torna la ‘Battaglia dei Sessi’. Oggi, domenica 28 dicembre, protagonisti sul campo da tennis, l’australiano Nick Kyrgios e la bielorussa, numero uno del mondo Wta, Aryna Sabalenka, che si sfideranno – in diretta tv e streaming – in un match esibizione sul cemento di Dubai. Qualche piccolo aggiustamento per quanto riguarda il campo, con quello di Sabalenka che sarà del 9% più piccolo rispetto a quello del rivale di giornata, così da compensare la differenza di velocità di movimento.  

Si giocherà al meglio dei tre set con l’eventuale terzo parziale che sarà un super tie break a 10. 

I due tennisti si preparano all’inizio della nuova stagione, che inizierà il prossimo 12 gennaio con gli Australian Open. 

 

