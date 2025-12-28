Battaglia dei Sessi, oggi Sabalenka-Kyrgios 3-6 – Diretta

(Adnkronos) – Torna la ‘Battaglia dei Sessi’. Oggi, domenica 28 dicembre, protagonisti sul campo da tennis, l’australiano Nick Kyrgios e la bielorussa, numero uno del mondo Wta, Aryna Sabalenka, che si sfideranno – in diretta tv e streaming – in un match esibizione sul cemento di Dubai. Qualche piccolo aggiustamento per quanto riguarda il campo, con quello di Sabalenka che sarà del 9% più piccolo rispetto a quello del rivale di giornata, così da compensare la differenza di velocità di movimento.

Si giocherà al meglio dei tre set con l’eventuale terzo parziale che sarà un super tie break a 10.

I due tennisti si preparano all’inizio della nuova stagione, che inizierà il prossimo 12 gennaio con gli Australian Open.