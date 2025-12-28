Ultime News

Nazionali

Cremonese-Napoli, ‘giallo’ rigore per contatto Zerbin-Rrahmani in area azzurra

(Adnkronos) –
Proteste in Cremonese-Napoli. Nella sfida dello Zini di oggi, domenica 28 dicembre, i padroni di casa recriminano per un episodio arbitrale giudicato dubbio. Al 27′ Zerbin si mette in proprio con una bella azione personale: l’esterno lombardo salta un giocatore partenopeo e viene fermato dall’intervento di Rrahmani, con Zerbin che cade a terra e reclama un calcio di rigore. 

Mariani fa subito ampi segni di proseguire, con il Var che non interviene nemmeno per richiamare l’arbitro al monitor. I replay mostrano come ci sia effettivamente un contatto tra le gambe dei due giocatori, ma sembra essere Zerbin che allarga il piede andando a cercare il contatto con quello di Rrahmani, che la ritrae proprio per evitare ogni contatto falloso e alza subito le mani per discolparsi. 

 

