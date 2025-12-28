Ultime News

28 Dic 2025 Padania Acque, FI e Lega: "Consiglio
comunale esautorato, fatto grave"
28 Dic 2025 Sindaco, giunta e consiglieri:
a Cremona confermati gli "stipendi"
28 Dic 2025 Festività natalizie, tutti a tavola:
soddisfatti i ristoratori cremonesi
28 Dic 2025 Oscar di CremonaSport 2025:
Venturelli miglior atleta donna
28 Dic 2025 La Cremo e Nicola cercano
l'impresa contro il Napoli
Nazionali

Cremonese-Napoli: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Il Napoli torna in campo in Serie A. Oggi, domenica 28 dicembre, i partenopei volano a Cremona per affrontare la Cremonese – in diretta tv e streaming – nella 17esima giornata di campionato. La squadra di Conte è reduce dal trionfo di Riad, dove ha vinto la Supercoppa italiana battendo il Bologna in finale, mentre nell’ultimo turno di Serie A è stata sconfitta 1-0 dall’Udinese. La Cremonese invece ha conquistato un punto a Roma pareggiando 0-0 contro la Lazio. 

 

La sfida tra Cremonese e Napoli è in programma oggi, domenica 28 dicembre, alle ore 15. Ecco le probabili formazioni: 

Cremonese (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. All. Nicola 

Napoli (3-4-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Neres, Hojlund, Elmas. All. Conte 

  

Cremonese-Napoli sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv. Il match sarà disponibile anche in streaming sull’app e sulla piattaforma web di Dazn. 

 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...