Domenica In, Marco Bocci e la malattia: “Ho imparato a conviverci”. Poi la ‘crisi’ con Laura Chiatti

(Adnkronos) –

Marco Bocci è tornato a parlare del periodo difficile della sua vita quando nel 2018 è stato colpito da una grave infezione cerebrale. Ospite oggi nel salotto di Mara Venier a Domenica In, l’attore ha ricordato di aver perso memoria: “Ci ho messo molto a ricordarmi le cose. Una parte di memoria è tornata, l’altra è persa per sempre. È stato brutto farci i conti all’inizio”.

La causa è stata il virus herpes simplex tipo 1, che ha provocato un’infiammazione del cervello e ha compromesso la sua memoria e il suo comportamento: “Non ha inciso affatto sul mio lavoro”, ha detto ironizzando. L’infiammazione lo ha costretto a una lunga convalescenza e a convivere con problemi di memoria: “Posso anche vedere un film 5 volte, senza sapere di averlo già visto. Ho imparato a conviverci”.

Dal virus Bocci ha imparato tanto: “Sono stato fortunato, oggi apprezzo al massimo ogni cosa. Mi piace vivere il presente. Non ero così prima. Sono cambiato, mi vivo ogni cosa senza fare progetti e programmi. È meno faticoso, mi godo ogni istante”.

L’attore ha parlato della sua famiglia: sposato da 11 anni con Laura Chiatti con cui ha avuto 2 figli. Con ironia, Bocci ha smentito le voci di crisi: “Secondo gli altri siamo in crisi per l’80esima volta. Che scrivano quello che vogliono”. Bocci ha ricordato anche l’inizio della loro relazione: “Noi ci siamo sposati dopo due settimane di amore”. Dopo il matrimonio lei ha vissuto un momento di crisi: “Ci siamo sposati prestissimo, il giorno dopo era passata l’adrenalina”. Ma oggi il legame è saldo.