Domenica In, Paolo Fox svela l’Oroscopo 2026: da Venier e Savino, cosa dicono le stelle

Apertura all’insegna delle stelle nella puntata di Domenica In in onda oggi, domenica 28 dicembre, con Paolo Fox protagonista assoluto e l’Oroscopo del 2026, tra previsioni, delusioni e sorprese. In studio, a fare da cornice alle rivelazioni astrali, Nino Frassica, Francesco Paolantoni, Chiara Francini, Nicola Savino, Giorgio Pasotti, Giucas Casella e la Signora Coriandoli.

Si parte con l’Ariete, rappresentato proprio da La Signora Coriandoli: per il segno si legge una forte voglia di cambiamento e perseveranza. Paolo Fox annuncia un vero cambio di rotta nel 2026. L’amore, per ora, resta sullo sfondo: meglio storie ‘mordi e fuggi’, ma marzo potrebbe riservare una sorpresa sentimentale, con una primavera più serena. Amore cinque stelle, lavoro quattro, fortuna tre.

Per il Toro c’è Enzo Miccio, che ammette di lasciarsi alle spalle anni complessi. Il Toro è il segno della cura, dell’immagine e dell’estetica. Sarà un 2026 di assestamento, senza strappi ma con maggiore consapevolezza. Amore e lavoro quattro stelle, fortuna tre. I Gemelli, reduci da due anni di blocco, vedono ora la luce: il 2026 sarà l’anno della ripartenza e del recupero. Amore e lavoro cinque stelle, fortuna quattro. Nel segno del Cancro c’è Giorgio Pasotti: governato dalla Luna, il Cancro vive di emozioni e cambiamenti d’umore, ma il bilancio è decisamente positivo. Amore cinque stelle, lavoro quattro, fortuna tre.

Per il Leone, con Teo Mammucari, Paolo Fox parla chiaro: sarà uno dei segni migliori dell’anno. Ambizioso, scenico, vincente, come i grandi campioni che sanno prepararsi prima di trionfare come Federica Pellegrini e Jannik Sinner. Cinque stelle piene per amore, lavoro e fortuna.

Attenzione alla Vergine, che si è sentita sballottata nel 2025. Il nuovo anno parte però con buone opportunità. Quattro stelle in tutte le categorie. La Bilancia, con la padrona di casa, Mara Venier, è alla ricerca dell’equilibrio perduto. I primi mesi saranno impegnativi, ma la situazione migliorerà progressivamente. Amore e fortuna quattro stelle, lavoro cinque: un anno che può lasciare il segno.

Doppia presenza per lo Scorpione, con Giucas Casella e Nicola Savino. Il consiglio è uno solo: cogliere l’attimo. E Giucas rilancia anche sul piano personale: “Mi sposo”. Fox però consiglia: “Entro luglio”. Amore e lavoro quattro stelle, fortuna tre. Il Sagittario, con Chiara Francini, resta fedele alla sua natura libera e imprevedibile: fa quello che sente, anche a costo di deludere. Se qualcosa non funziona, va avanti senza rimpianti. Il 2026 riporta la voglia di investire su se stessi. Cinque stelle su tutta la linea.

Il Capricorno, segno che tende a chiudersi a riccio: una difesa che può diventare forza, ma anche solitudine. Affronterà molte sfide in autonomia, con risultati solidi soprattutto sul lavoro. Amore e fortuna quattro, lavoro cinque. A chiudere il viaggio tra le stelle del 2026 è Francesco Paolantoni con il segno dei Pesci. I Pesci hanno una sensibilità assoluta, capici di intuire le cose ancora prima che accadano. Sono fortunati e forti, amabili e che sanno amare. Amore quattro stelle, lavoro e fortuna cinque.