Marubini in brodo, bollito, cotechino: insomma sulla tavola a Natale e Santo Stefano, nei ristoranti cremonesi, i piatti della tradizione.

Ristoratori nel complesso soddisfatti, come spiega il titola del Bissone, locanda nel centro città.

“Questi due giorni sono andati bene – spiega il titolare del Bissone -. C’è stata una buona richiesta, soprattutto di una clientela rappresentata non solo da famiglie ma anche di giovane coppie“.

A livello nazionale per il Natale 2025, circa 5,5 milioni di italiani hanno scelto di consumare il pranzo natalizio fuori casa, al ristorante, spendendo complessivamente 451 milioni di euro, volume d’affari generato nei ristoranti durante il solo giorno di Natale, con un incremento del 7,1% rispetto al 2024.

La spesa media pro capite per il pranzo di Natale al ristorante si attesta sugli 82 euro. Costi dei menu che hanno subito rincari medi stimati tra il 2% e il 5% rispetto all’anno precedente.

Tuttavia, nonostante l’affluenza nei locali, la stragrande maggioranza degli italiani (91%) ha preferito festeggiare tra le mura domestiche, con una spesa complessiva per il cibo a casa stimata in circa 3 miliardi di euro.

Simone Bacchetta

