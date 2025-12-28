Ultime News

28 Dic 2025 Tensioni prima e dopo Cremo-
Napoli: indagini della Questura
28 Dic 2025 Chiusura del Giubileo, Napolioni:
"Abbiamo fatto il pieno di gioia"
28 Dic 2025 La Juvi regge, poi cede nel finale
Cividale passa al PalaRadi
28 Dic 2025 Payero: "Buona gara, sono
tanti gli aspetti positivi"
28 Dic 2025 Nicola: "Ho visto la voglia di non
mollare mai, uno step di crescita"
Investimento a Firenze, treni in ritardo fino a 100 minuti

(Adnkronos) – Nel nodo di Firenze, la circolazione dei treni è stata sospesa dalle 18,30 per accertamenti dell’Autorità giudiziaria a seguito dell’investimento di una persona nei pressi di Firenze Rifredi. Dalle ore 20:30, la circolazione ferroviaria, precedentemente sospesa, è fortemente rallentata. Rfi informa che i treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 100 minuti.  

