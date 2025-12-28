Le pagelle di Cremo-Napoli:
duelli individuali di alto livello
AUDERO 6 – Non può far nulla sui due gol di Hojlund.
TERRACCIANO 6 – Difende con intelligenza e applicazione.
BASCHIROTTO 5,5 – Hojlund è a tratti incontenibile, prova ad arginarlo ma spesso non ci riesce.
BIANCHETTI 5,5 – Soffre l’imprevedibilità degli avversari dalla sua parte.
BARBIERI 5,5 – Tanta voglia e corsa, qualche errore di troppo a livello tecnico.
ZERBIN 6 – Il suo dinamismo è prezioso, prova a creare superiorità numerica.
GRASSI 5,5 – Qualche indecisione di troppo in fase di impostazione.
PAYERO 6 – Lavora bene palloni difficili, soprattutto nel primo tempo.
PEZZELLA 5,5 – Neres e Politano lo mettono in difficoltà.
SANABRIA 6 – Lavoro sporco per la squadra, poche occasioni per far male al Napoli.
VARDY 5,5 – Lotta e si sacrifica, non trova la posizione giusta per rendersi pericoloso.
JOHNSEN 5,5 – Tanti errori da subentrante.
MOUMBAGNA 5,5 – Impreciso negli ultimi 30 metri.
BONDO sv
BONAZZOLI sv
F. MUSSOLINI sv
Simone Guarnaccia