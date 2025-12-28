Ultime News

Nazionali

Marmolada, morto freerider 31enne travolto ieri da una valanga

(Adnkronos) – E’ morto all’ospedale Santa Chiara di Trento, dove era stato elitrasportato in gravi condizioni, il freerider 31enne recuperato intorno alle 17.30 dai tecnici del soccorso alpino dopo esser caduto in un crepaccio a seguito di una valanga, in Marmolada. Il ragazzo, residente a Roma, stava percorrendo un traverso ad una quota di 2.700 metri circa, sotto Punta Rocca, quando un distacco valanghivo lo ha presumibilmente travolto, rovesciandolo oltre un balzo di roccia, in uno dei numerosi crepacci presenti.  

