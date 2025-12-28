Ultime News

28 Dic 2025 Oscar di CremonaSport 2025:
Venturelli miglior atleta donna
28 Dic 2025 La Cremo e Nicola cercano
l'impresa contro il Napoli
27 Dic 2025 Cremo-Napoli da urlo:
attesi oltre 14mila spettatori
27 Dic 2025 Si spegne un'altra vetrina
in corso Campi: chiuso Ingram
27 Dic 2025 Merce contraffatta in auto:
tre denunciati con precedenti
Nazionali

Milan-Hellas Verona: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Torna in campo il Milan. I rossoneri sfidano oggi, domenica 28 dicembre, l’Hellas Verona – in diretta tv e streaming – a San Siro nella 17esima giornata di Serie A. La squadra di Allegri è stata impegnata a Riad nelle Final Four di Supercoppa italiana, dove è stata battuta in semifinale dal Napoli, mentre nel precedente turno di campionato ha pareggiato in casa con il Sassuolo per 2-2. 

 

La sfida tra Milan ed Hellas Verona è in programma oggi, domenica 27 dicembre, alle ore 12.30. Ecco le probabili formazioni: 

Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Pulisic. All. Allegri 

Hellas Verona (3-5-2): Montipò; Unai Nunez, Nelsson, Bella-Kotchap; Cham, Niasse, Gagliardini, Bernede, Valentini; Giovane, Orban. All. Zanetti 

 

Milan-Hellas Verona sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv. Il match sarà disponibile anche in streaming sull’app e sulla piattaforma web di Dazn. 

 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...