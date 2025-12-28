Persona investita a Firenze, treni in ritardo fino a 120 minuti e cancellazioni

(Adnkronos) –

Ritardi fino a 120 minuti dopo l’investimento da parte di un treno Italo di una persona che, secondo le prime informazioni, si sarebbe lanciata sui binari in prossimità di Firenze Rifredi. La circolazione prima sospesa per circa un’ora dalle 18.35, è stata poi riattivata a Firenze Rifredi ma resta inibita tra Firenze Rifredi/Firenze Statuto/Firenze C.Marte. Tutti i treni entrano a Firenze Santa Maria Novella. Secondo gli ultimi aggiornamenti i treni subiranno ritardi fino a 120 minuti, variazioni e cancellazioni.

Dalle ore 20:30, la circolazione ferroviaria è fortemente rallentata. Rfi informa quindi che i treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza.