Ultime News

28 Dic 2025 Ex centrale di Caorso, Quintavalla:
"No al ritorno del nucleare"
28 Dic 2025 Regione, approvato il bilancio:
a Cremona 4 milioni di euro
28 Dic 2025 Oscar di CremonaSport 2025
Gentili miglior atleta uomo
28 Dic 2025 Padania Acque, FI e Lega: "Consiglio
comunale esautorato, fatto grave"
28 Dic 2025 Sindaco, giunta e consiglieri:
a Cremona confermati gli "stipendi"
Nazionali

Serie A, oggi Cremonese-Napoli – Diretta

(Adnkronos) – Il Napoli torna in campo in Serie A. Oggi, domenica 28 dicembre, i partenopei volano a Cremona per affrontare la Cremonese – in diretta tv e streaming – nella 17esima giornata di campionato. La squadra di Conte è reduce dal trionfo di Riad, dove ha vinto la Supercoppa italiana battendo il Bologna in finale, mentre nell’ultimo turno di Serie A è stata sconfitta 1-0 dall’Udinese. La Cremonese invece ha conquistato un punto a Roma pareggiando 0-0 contro la Lazio. 

Nella prossima giornata di Serie A il Napoli volerà a Roma per affrontare la Lazio, mentre la Cremonese sarà di scena a Firenze contro la Fiorentina. 

 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...