Nazionali

Serie A, oggi Milan-Hellas Verona – Diretta

(Adnkronos) – Torna in campo il Milan. I rossoneri sfidano oggi, domenica 28 dicembre, l’Hellas Verona – in diretta tv e streaming – a San Siro nella 17esima giornata di Serie A. La squadra di Allegri è stata impegnata a Riad nelle Final Four di Supercoppa italiana, dove è stata battuta in semifinale dal Napoli, mentre nel precedente turno di campionato ha pareggiato in casa con il Sassuolo per 2-2. 

Nella prossima giornata di Serie A il Milan volerà a Cagliari, mentre l’Hellas Verona ospiterà il Torino. 

 

