Sindaco, giunta e consiglieri:
a Cremona confermati gli "stipendi"
Indennizzi immutati per gli amministratori del Comune di Cremona anche per il 2026.
Con apposita determina dirigenziale, infatti, lo scorso 17 dicembre è stato confermato il valore degli “stipendi” che il Sindaco Andrea Virgilio e i componenti della sua squadra percepiranno il prossimo anno, con valori pari a quelli del 2025.
Nello specifico, a Virgilio spettano 9.600 euro lordi al mese (pari al 70% dell’indennizzo del Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana); a quota 7.245 euro invece la sua vice Francesca Romagnoli, il 75% di quanto percepito dal primo cittadino.
Agli assessori e al Presidente del Consiglio Luciano Pizzetti, invece, andranno mensilmente 5.796 euro lordi, pari al 60% dell’indennizzo del Sindaco.
Nel complesso, per la Giunta Comunale sono stati stanziati per l’anno 2026 832.276 euro (compresi eventuali permessi e oneri connessi), a cui si aggiungono 144.515 euro per da corrispondere ai consiglieri come gettone di presenza.
A finanziare la spesa anche lo Stato con 436.920,16 euro.
Le cifre sopra riportate arrivano dall’adeguamento inserito nella legge di Bilancio 2022, con una clausola voluta dall’allora Premier Mario Draghi che ha rapportato l’indennizzo dei primi cittadini allo “stipendio” del presidente di Regione, con percentuali diverse a seconda del numero di abitanti.
Andrea Colla