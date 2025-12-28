Ultime News

28 Dic 2025 La Cremonese lotta ma non basta,
vince il Napoli grazie a Hojlund: 0-2
28 Dic 2025 Pieve San Giacomo: da Regione
100 mila euro per il nuovo ponte
28 Dic 2025 Ex centrale di Caorso, Quintavalla:
"No al ritorno del nucleare"
28 Dic 2025 Regione, approvato il bilancio:
a Cremona 4 milioni di euro
28 Dic 2025 Oscar di CremonaSport 2025
Gentili miglior atleta uomo
Video Pillole

Tg Ambiente – 28/12/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall’Italpress in collaborazione con TeleAmbiente
– Orsi polari, il DNA si adatta al cambiamento climatico
– A Torino Poste Italiane spinge sulla transizione ecologica
– A Marcianise la svolta green di Haiki Metals
– Ecoansia, il peso psicologico dei cambiamenti climatici sui giovani italiani
mgg/azn

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...