Video Pillole
Tg Giovani – 28/12/2025
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Brindisi, l’arte rigenera i playground
– The Good Farmer Award, un riconoscimento per i giovani che coltivano il futuro sostenibile
– Università, Intesa Sanpaolo premia sei tesi di laurea sulla disabilità
abr/gtr
