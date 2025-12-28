Ultime News

28 Dic 2025 Padania Acque, FI e Lega: "Consiglio
comunale esautorato, fatto grave"
28 Dic 2025 Sindaco, giunta e consiglieri:
a Cremona confermati gli "stipendi"
28 Dic 2025 Festività natalizie, tutti a tavola:
soddisfatti i ristoratori cremonesi
28 Dic 2025 Oscar di CremonaSport 2025:
Venturelli miglior atleta donna
28 Dic 2025 La Cremo e Nicola cercano
l'impresa contro il Napoli
Tg Giovani – 28/12/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Brindisi, l’arte rigenera i playground
– The Good Farmer Award, un riconoscimento per i giovani che coltivano il futuro sostenibile
– Università, Intesa Sanpaolo premia sei tesi di laurea sulla disabilità
