28 Dic 2025 La Cremonese lotta ma non basta,
vince il Napoli grazie a Hojlund: 0-2
28 Dic 2025 Pieve San Giacomo: da Regione
100 mila euro per il nuovo ponte
28 Dic 2025 Ex centrale di Caorso, Quintavalla:
"No al ritorno del nucleare"
28 Dic 2025 Regione, approvato il bilancio:
a Cremona 4 milioni di euro
28 Dic 2025 Oscar di CremonaSport 2025
Gentili miglior atleta uomo
Trump-Zelensky, oggi l’incontro chiave per la pace: le news in diretta

(Adnkronos) – Donald Trump e Volodymyr Zelensky, oggi va in scena l’incontro che può segnare una svolta decisiva nella guerra tra Ucraina e Russia. Il presidente degli Stati Uniti riceve il presidente ucraino a Mar-a-Lago, in Florida. Sul tavolo, il piano in 20 punti che secondo Kiev potrebbe consentire di fermare la guerra e garantire la sicurezza all’Ucraina nello scenario post-bellico. 

 

L’incontro inizierà alle 19, ora italiana. 

