28 Dic 2025 Padania Acque, FI e Lega: "Consiglio
comunale esautorato, fatto grave"
28 Dic 2025 Sindaco, giunta e consiglieri:
a Cremona confermati gli "stipendi"
28 Dic 2025 Festività natalizie, tutti a tavola:
soddisfatti i ristoratori cremonesi
28 Dic 2025 Oscar di CremonaSport 2025:
Venturelli miglior atleta donna
28 Dic 2025 La Cremo e Nicola cercano
l'impresa contro il Napoli
‘Verissimo – Le storie’, domenica 28 dicembre: le interviste di oggi

(Adnkronos) – Oggi, domenica 28 dicembre, alle 16.30 su Canale 5, appuntamento con ‘Verissimo – Le storie’, le interviste più intense realizzate in questa stagione da Silvia Toffanin. 

Verissimo riproporrà le interviste che vedono per protagoniste tre grandissime attrici: Valeria Bruni Tedeschi, Elena Sofia Ricci e Ornella Muti.  

Spazio poi all’amore con Veronica Peparini e Andreas Müller. Nel salotto di Silvia Toffanin anche il talento e la storia di Arisa. E poi, le interviste-ritratto di Max Giusti e Sonia Bruganelli. 

