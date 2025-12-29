A settembre saldo positivo per l’occupazione





ROMA (ITALPRESS) – Il mercato del lavoro italiano mostra segnali positivi: a settembre il saldo annualizzato del settore privato registra un incremento di 357 mila posizioni lavorative. È quanto emerge dall’Osservatorio Inps. Il dato più significativo riguarda i contratti a tempo indeterminato, che rappresentano l’89 per cento di questa crescita, con un saldo positivo di 319 mila rapporti di lavoro. Anche le altre tipologie contrattuali crescono, seppure in misura minore: +38 mila le posizioni complessive. Nel dettaglio, aumentano anche i contratti intermittenti, stagionali, a tempo determinato e in somministrazione, mentre cala l’apprendistato. Guardando ai primi nove mesi dell’anno, il quadro si fa più articolato. Le assunzioni totali sono state oltre sei milioni, in leggera flessione dell’1,8 per cento rispetto al 2024. Oltre 576 mila contratti a termine sono diventati stabili, con un incremento del 2,7 per cento. Aumentano anche le conferme degli apprendisti a fine percorso formativo. Inoltre le assunzioni agevolate crescono del venti per cento, trainate soprattutto dagli sgravi per giovani e donne, prorogati fino a fine anno.

