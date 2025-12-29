Aveva dichiarato il suo domicilio in provincia di Lodi e risultava formalmente assunto presso una ditta del cremonese, ma in realtà era latitante e si nascondeva a Orzinuovi, in provincia di Brescia. Gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Lodi lo hanno catturato. In manette è finito un 40enne moldavo arrestato in esecuzione ad un mandato di arresto internazionale a fini estradizionali.

L’uomo era stato condannato dalle autorità della Moldavia a venti anni di reclusione per i reati di omicidio, furto, furto con scasso ed evasione. I fatti risalgono a qualche anno fa in Moldavia: durante un furto in abitazione, il 40enne aveva aggredito il padrone di casa con una mazza fino a provocarne la morte. Dopo il delitto era riuscito a fuggire, rendendosi irreperibile.

Le ricerche sono ripartite grazie a una segnalazione del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia. Gli accertamenti hanno inizialmente condotto gli investigatori in provincia di Lodi, dove risultava un domicilio mai realmente utilizzato. È emerso invece l’uso di un documento d’identità romeno che aveva consentito al 40enne di muoversi e lavorare senza attirare attenzioni. Il documento è ora oggetto di ulteriori verifiche.

Nonostante un’assunzione formale in un’azienda del Cremonese, l’uomo si nascondeva nel bresciano. La ricostruzione dei suoi spostamenti ha portato gli inquirenti fino a Orzinuovi, dove è scattato l’arresto. Il moldavo è stato quindi trasferito nel carcere di Brescia, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Ora si apre la fase delle procedure estradizionali che potrebbero riportarlo davanti alla giustizia moldava.

