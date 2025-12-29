Auto, il mercato europeo cresce





ROMA (ITALPRESS) – Il mercato automobilistico europeo conferma segnali di ripresa anche a novembre. Secondo i dati sulle immatricolazioni, nel mese sono state vendute oltre un milione e 79 mila autovetture, in crescita del 2,4% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Un risultato positivo che porta il bilancio dei primi undici mesi dell’anno a superare i 12 milioni di unità, con un incremento complessivo dell’1,9%. Nonostante il segno più, il confronto con il periodo pre-pandemia resta però lontano: rispetto al 2019, il mercato registra ancora un calo del 10,9% nel solo mese di novembre e addirittura del 16,8% nel cumulato annuale. Tra i principali Paesi europei spicca la Spagna, che a novembre mette a segno una crescita a doppia cifra, +12,9%. Più contenute e divergenti le variazioni negli altri grandi mercati: Germania in aumento del 2,5%, mentre Regno Unito e Francia segnano lievi flessioni. L’Italia resta sostanzialmente stabile e mantiene la quarta posizione per volumi, sia nel mese sia da inizio anno. Sul fronte della mobilità elettrica, nonostante gli incentivi statali, l’Italia continua a chiudere la classifica dei principali mercati europei. A novembre i veicoli ricaricabili rappresentano il 19,3% delle vendite, con una quota del 12,3% per le auto elettriche pure e del 7% per le ibride plug-in.

gsl

© Riproduzione riservata