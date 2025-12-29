Quattro destinazioni tra Europa e America e un innovativo progetto di peer education di spagnolo e inglese con il Liceo Manin di Cremona. Il Centro di formazione professionale Cr.Forma è sempre più orientato all’internazionalizzazione della formazione e del lavoro con un’offerta crescente di esperienze di mobilità internazionale che consentono agli aspiranti professionisti di acquisire nuove competenze linguistiche e trasversali e di vivere esperienze culturali, professionali, personali e relazionali all’estero. Durante quest’anno scolastico, 50 studenti dei settori Meccanica, Termoidraulica, Elettrico, Ristorazione, Estetica ed Acconciatura, dalle sedi di Cremona e Crema, partiranno a partire dal mese di febbraio per esperienze di studio e lavoro all’estero a Valencia, Siviglia, Dublino e New York.

A Cremona, per la preparazione linguistica, è stato avviato un nuovo progetto di peer education che ha messo in relazione alunni e alunne di Cr.Forma in partenza per l’estero e liceali della classe quinta dell’indirizzo linguistico del Liceo Manin. Per partire, lo spagnolo. Da novembre, ogni martedì, otto studenti e studentesse che faranno l’esperienza a Siviglia, ospitati in famiglia e all’opera in aziende locali, e cinque alunni e alunne del Manin si sono incontrati per momenti di conversazione e di scambio in lingua spagnola. E dopo lo spagnolo, spazio all’inglese. Visti l’entusiasmo e la partecipazione dei giovani all’iniziativa, Cr.Forma e Liceo Manin stanno già progettando la seconda edizione del progetto di peer education, questa volta con il coinvolgimento degli studenti e delle studentesse in partenza per Dublino.

“Consolidiamo anche nel 2026 il nostro impegno a favore della mobilità internazionale dei nostri studenti e delle nostre studentesse, quest’anno coinvolgendo nella preparazione all’esperienza un’altra scuola del territorio – è la dichiarazione di Daniela Masucci, direttrice della sede di Cremona di Cr.Forma – Grazie al Liceo Manin e alla dirigente Maria Grazia Nolli che ha accolto con entusiasmo la nostra proposta. È fondamentale sottolineare quanto i ragazzi possano essere coinvolti attivamente nelle attività: in loro ci sono le risorse per creare momenti di connessione positiva e autentica. CrForma intende promuovere sempre di più la collaborazione tra i diversi istituti, coinvolgendo in prima persona gli studenti, perché sono loro i veri protagonisti di questi percorsi”.

