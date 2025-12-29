Una partita sulla carta difficile, che nella pratica si è rivelata tale. La Cremonese mette anima e cuore allo Zini per provare a ostacolare il Napoli, ma i partenopei passano comunque 2-0 grazie alla doppietta di Hojlund.

I grigiorossi ci provano in avvio di gara con Terracciano da fuori, Milinkovic-Savic blocca. Al minuto 13 a passare sono gli ospiti: cross dalla destra di Politano, Terracciano respinge, Spinazzola calcia dal limite, Barbieri mette la gamba, ma la palla arriva a Hojlund che, tutto solo, fa 1-0. La Cremo reagisce subito con la punizione di Pezzella che trova Bianchetti, ma il capitano grigiorosso col mancino da ottima posizione mette alto. Il Napoli cerca il raddoppio sull’asse Neres-McTominay, ma la mira del centrocampista scozzese è larga. E’ il preludio al 2-0, che arriva al 45’: Politano crossa dalla destra, McTominay anticipa Zerbin e Baschirotto, la palla arriva, ancora una volta, a Hojlund, che col destro mette in discesa il match per i partenopei.

Nella ripresa l’attaccante danese sfiora addirittura la tripletta, ma col mancino colpisce la parte esterna della rete. Poco dopo Terracciano compie un salvataggio miracoloso su Lang, rischiando l’autogol. Anche Rrahmani va vicino al gol su sviluppi di corner, ma la sua incornata sfiora l’incrocio dei pali. Audero è costretto agli straordinari al minuto 73, su conclusione ravvicinata di McTominay, sulla respinta Hojlund mette alto. Nel finale Nicola si gioca tutte le carte offensive, senza però riuscire a modificare l’inerzia della partita.

Il 2025 della Cremonese si chiude con una sconfitta, ma questo non può cancellare il percorso straordinario dei grigiorossi nella massima serie, visti i 21 punti conquistati. I ragazzi di Nicola torneranno in campo domenica 4 gennaio, nell’insidiosa trasferta di Firenze.

Simone Guarnaccia

© Riproduzione riservata