Un’opera che collega il cremasco con il lodigiano e il bergamasco, ferma per mancanza di fondi seppur con non poche critiche; un’opera considerata fondamentale dal punto di vista viabilistico, che potrebbe presto avere buone nuove.

Torna banco, in Regione Lombardia, la possibile realizzazione della tangenziale di Dovera, riportata all’attenzione dell’assemblea grazie ad un ordine del giorno del consigliere cremonese Riccardo Vitari.

Facciamo però un passo indietro, di quasi un anno, per meglio capire lo stato dell’arte.

Lo scorso febbraio, infatti, l’allora neo presidente della provincia di Cremona Roberto Mariani mette in campo l’ipotesi di dirottare i 13 milioni di euro – stanziati da Regione con il cosiddetto Piano Marshall e dedicati a Dovera – sulla tanto citata tangenziale di Casalmaggiore. Questo perché, per completare il progetto, mancavano all’appello circa 5.5 milioni di euro.

Inizia così un caso politico, con tavoli e incontri, dibattiti e mozioni da Crema al casalasco.

Nel frattempo, nei mesi seguenti, piccoli grandi cambi di programma: gli uffici della Provincia di Cremona rimodulano il progetto della tangenziale di Dovera, presentato alcuni giorni prima di Natale; quello di Casalmaggiore passa invece in capo ad Anas.

Ad oggi, comunque, il fabbisogno per l’infrastruttura è pari a 17,5 milioni di euro, 4 e mezzo in più di questo si abbia a disposizione.

Da qui, l’ordine del giorno di alcuni giorni fa di Vitari.

“La tangenziale di Dovera è un’infrastruttura strategica – commenta il consigliere regionale – per tutto il territorio. Già nei primi giorni di gennaio chiederò un incontro con l’assessore Claudia Terzi, coinvolgendo anche il presidente della Provincia e il presidente dell’area omogenea cremasca Gianni Rossoni, per tentare di portare a compimento quest’opera. Mancano circa 4 milioni di euro e penso che sia indispensabile che Regione Lombardia contribuisca per realizzarla“.

